Dia 1º não terá mais mão única no ferryboat

A Prefeitura de Guaratuba voltou atrás na intenção de implantar mão única nas duas vias de acesso do ferryboat no domingo, dia 1º. A medida seria adotada das 7h às 19h.

Em reunião realizada nesta sexta-feira (30), Prefeitura, Polícia Militar, Polícia Rodoviária e concessionária Travessia de Guaratuba concluíram pela necessidade de manter o aceso ao ferryboat pela rua Capitão João Pedro. O bloqueio no sentido ferryboat iria aliviar o tráfego na área mais central de Guaratuba, mas impediria o uso da terceira bilheteria das balsas. Facilitaria o desembarque, mas atrasaria o embarque.

Desta forma, as duas vias terão mão dupla, mas haverá um reforço no policiamento para orientar os motoristas. A Polícia Militar disponibilizará policiais para cuidar do trânsito nos cruzamentos da área central.