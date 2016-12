Confira a programação de Ano Novo nas praias do Paraná

By

A festa do Ano Novo em Guaratuba, na orla, começa às 22h, com o trio elétrico Águia e vai até por volta das 2h com Fernanda Liz e sua banda.

Serão aproximadamente 10 minutos de queimas de fogos no Morro do Cristo.

Em Matinhos, haverá três pontos de queima de fogos, na praia, com duração de 15 minutos: na Praia Brava de Caiobá, na avenida Atlântica no Mirante das Pedras (Pico de Matinhos).

Serão dois trios elétricos na avenida Atlântica, que começam a tocar às 21h e terminam às 2h. Um no balneário Caiobá e outro no balneário Praia Grande.

Pontal do Paraná terá cinco pontos de queima de fogos: Pontal do Sul, Shangri-lá, Ipanema, Santa Terezinha e Praia de Leste. A Prefeitura não anunciou a contratação de trios elétricos ou atrações musicais.