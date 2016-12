Mais um jovem é morto a tiros em Guaratuba

By

Gabriel Gonçalves Baptista, de 21 anos, foi morto, na tarde desta segunda-feira (26), no bairro Piçarras, em Guaratuba. Ele levou 9 tiros. É o 33º homicídio ocorrido neste ano na cidade, a maior parte de jovens.

De acordo com informações levantadas pela Polícia Militar, uma pessoa desceu de um carro e efetuou pelo menos 20 disparos na direção de Gabriel, que caiu dentro do terreno de uma casa, possivelmente abandonada, com muro e sem portões, na rua Paranavaí.

A polícia ainda encontrou o rapaz com vida, rodeado de familiares. Os policiais solicitaram o apoio de uma ambulância que levou o jovem até o Pronto Socorro de Guaratuba, mas ele não resistiu e morreu durante o atendimento.

O corpo de Gabriel foi recolhido ao IML de Paranaguá para os exames complementares. O caso agora passa a ser investigado pela equipe da delegacia da Polícia Civil de Guaratuba.

Com informações do Jornal de Guaratuba e site Cidadão em Ação