Morre homem que se afogou no domingo em Guaratuba

Morreu o homem que se afogou, no início da noite deste domingo de Natal, na Praia da Volta das Canoas, em Guaratuba.

Ele foi encontrado no raso, completamente submerso, já em parada cardiorrespiratória, por volta das 19h. Um bombeiro de Santa Catarina que estava de folga, o retirou até a areia e iniciou manobra de reanimação com apoio dos dois guarda-vidas.

Ainda reforçaram o atendimento mais dez bombeiros militares, além da equipe da ambulância do Corpo de Bombeiros, equipe da Polícia Militar e do helicóptero da Polícia Militar. Após aproximadamente 40 minutos de procedimentos em solo ele foi removido de helicóptero para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

De acordo com a reportagem da rádio Ilha do Mel, no bolso da bermuda da vítima foi encontrado um documento de identidade com o nome de Adriano Gonçalves de Alencar, de 47 anos. Ainda não há informação da cidade onde morava.

Balanço

Os guarda-vidas realizaram 31 resgates nas praias do Paraná nos primeiros três dias da temporada de verão. Também foram 980 advertências a banhistas e atendidas 52 pessoas queimadas por água-viva. Foram 13 casos resolvidos de crianças perdidas na areia.

No balanço do Corpo de Bombeiros entre sexta-feira (23) e domingo (25), houve 4 incêndios, 3 acidentes de trânsito, 15 atendimentos hospitalares e 2.661 orientações.

Fonte: Comunicação Social Bombeiro Militar do Verão Paraná 2016/2017 / Rádio Ilha do Mel FM