Bombeiro de SC ajuda resgate de afogamento em Guaratuba

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Um homem de 50 anos foi encontrado por um bombeiro de Santa Catarina na Praia da Volta das Canoas, em Guaratuba. O caso aconteceu no início da noite deste domingo de Natal.

Ele foi encontrado no raso, completamente submerso, já em parada cardiorrespiratória, por volta das 19h. O bombeiro o retirou até a areia e iniciou manobra de reanimação com apoio dos dois guarda-vidas.

Ainda reforçaram o atendimento mais dez bombeiros militares, além da equipe da ambulância do Corpo de Bombeiros, equipe da Polícia Militar e do helicóptero da Polícia Militar. Após aproximadamente 40 minutos de procedimentos em solo ele foi removido de helicóptero para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Até a manhã desta segunda-feira (26) não tivemos informações sobre as condições da vítima.

Balanço

Os guarda-vidas realizaram 31 resgates nas praias do Paraná nos primeiros três dias da temporada de verão. Também foram 980 advertências a banhistas e atendidas 52 pessoas queimadas por água-viva. Foram 13 casos resolvidos de crianças perdidas na areia.

No balanço do Corpo de Bombeiros entre sexta-feira (23) e domingo (25), houve 4 incêndios, 3 acidentes de trânsito, 15 atendimentos hospitalares e 2.661 orientações.

Fonte: Comunicação Social Bombeiro Militar do Verão Paraná 2016/2017