Foragido é preso porque não pagou a conta do restaurante

Um homem foragido da justiça foi recapturado na tarde de sexta-feira (23) porque não pagou a conta de um restaurante em Praia de Leste, no município de Pontal do Paraná.

A Polícia Militar foi acionada porque dois homens haviam saído do estabelecimento sem pagar. Foi feito patrulhamento pelas imediações do restauranteo e, ao passarem pela rua Didio Costa, os policiais avistaram dois homens com as características semelhantes às repassadas pela vítima.

“Foi procedida a abordagem e verificados os dados pessoais dos envolvidos, sendo constatado que um deles, de 29 anos, tinha um mandado de prisão expedido pelo Juizado de Palmital (na região Centro Sul do Paraná)”, disse o comandante da Subáera de Pontal do Paraná, capitão Anor Vicente dos Santos Júnior.

Após as medidas de praxe no local, a dupla recebeu voz de prisão e foi levada até a Delegacia da Polícia Civil de Pontal do Paraná para que os devidos procedimentos legais fossem adotados ao caso.

Crack e maconha

Policiais militares apreenderam crack e maconha durante ações preventivas na madrugada deste sábado (24) nos balneários Primavera e Pontal do Sul, em Pontal do Paraná.

A primeira situação foi por volta de 3h30, no balneário Pontal do Sul, quando os policiais patrulhavam pela área e avistaram um rapaz se comportando de maneira suspeita. A equipe se aproximou e fez a abordagem, encontrando com ele uma porção de maconha.

Durante o procedimento de identificação, os policiais descobriram que ele tem 16 anos. Após as medidas de praxe, o adolescente foi levado até a Delegacia da Polícia Civil de Ipanema, em Pontal do Paraná, para as medidas cabíveis.

Na mesma madrugada, por volta de 5h20, outra equipe policial apreendeu uma quantidade de crack durante uma abordagem de rotina no balneário de Primavera. A ação foi na Rua Luiz Gonzaga e durante o procedimento de identificação do homem, descobriu-se ainda que ele tinha mandados de prisão revogados e era natural de Londrina, no Norte do Paraná. O suspeito foi conduzido ao cartório da PM na cidade para a lavratura do Termo Circunstanciado (TC) por posse de entorpecente.

Maconha, cocaína e haxixe

Três homens foram flagrados por policiais militares com maconha, cocaína e haxixe durante uma abordagem no balneário de Canoas, também em Pontal de Paraná. A ação foi por volta do meio-dia deste sábado (24). Um dos detidos tinha um mandado de prisão em aberto e foi entregue na delegacia de Ipanema.

De acordo com o subcomandante do 9 BPM e coordenador operacional do Verão Paraná 2016/2017, major César Kamakawa, a equipe policial patrulhava quando, ao passar pela rua do Canal, avistou três homens em frente à uma casa, próximos a dois carros (uma GM Montana e um VW Gol). “Foi feita a abordagem ao trio e durante a vistoria aos automóveis, foram encontradas quantidades de maconha, cocaína e haxixe”, disse.

Os dados pessoais dos envolvidos foram checados no sistema interno da PM e descobriu-se que um dos rapazes, de 30 anos, tinha um mandado de prisão em aberto. Os outros dois possuíam passagens pela polícia e, após a lavratura do Termo Circunstanciado (TC) por uso e consumo de entorpecente, foram liberados.

O foragido foi levado à sede da PM em Pontal do Paraná para a confecção do Boletim de Ocorrência e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil de Ipanema para as devidas providências.

