Homem é resgatado na baía de Paranaguá

Uma equipe da Polícia Ambiental resgatou um homem, de 28 anos, na baía de Paranaguá, durante patrulhamento aquático na noite desta sexta-feira (23).

Ele teria caído de sua embarcação quando acessava o canal para o rio Itiberê e, ao pedir ajuda, foi ouvido pelos policiais militares, que o localizaram e o tiraram da água. O barco foi encontrado pouco tempo depois.

Segundo as informações repassadas pela unidade, a equipe patrulhava pela região entre a desembocadura do rio Itiberê e a ilha da Cotinga quando os policiais teriam ouvido gritos de socorro. Para facilitar a localização da vítima, os policiais desligaram o motor da embarcação e identificaram de onde vinha a voz. Por conta da área ter baixios (bancos de areia), os policiais tiveram de manobrar com cuidado e fizeram buscas pela área até que avistaram o homem debatendo-se na água.

Ele foi retirado do mar e amparado pelos militares estaduais e relatou que tinha caído de seu barco e indicou a possível direção que o barco teve, o qual foi encontrado pouco tempo depois num baixio às margens do canal de entrada ao Rio Itiberê. “Ele estava emocionalmente abalado e nos disse que não sabia se tinha mais pessoas no barco. Ficamos preocupados e a equipe fez buscas por toda a área para encontrar possíveis vítimas. Quando ele ficou mais tranquilo ele afirmou que estava sozinho então os trabalhos foram encerrados”, disse o comandante da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA), capitão Durval Tavares Júnior.

O homem, após recuperar-se, teria confirmado que ele estava sozinho na embarcação. Ele foi conduzido ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, para receber o atendimento médico necessário. “O rapaz afirmou que colidiu o barco em algo que ele não identificou e acabou caindo na água. Graças a Deus nossa equipe estava próximo e consegui resgatá-lo com vida. Acidentes como esse não são comuns e há pelo menos cinco anos não atendíamos ocorrências desse tipo”, explicou o capitão Tavares.

Para evitar situações como essa, o oficial reforça que as pessoas devem evitar navegar no período noturno e verificarem os equipamentos de segurança (colete salva-vidas, boia circular, extintores de incêndio, entre outros), pois esses dispositivos aumentam o tempo de sobrevida da vítima na água até a chegada de uma equipe de socorro.