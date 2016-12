Jovem morre ao passar mal na Praia Brava de Matinhos

Um morador de Araucária, de 24 anos, morreu, na tarde deste sábado (24), depois de se sentir mal na areia da Praia Brava de Matinhos. Ele teve parada cardiorrespiratória.

Ele foi atendido pelos guarda-vidas que realizaram manobra de reanimação e pediram apoio da ambulância do Corpo de Bombeiros e do helicóptero da Polícia Militar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, amigos do rapaz, que o acompanhavam no momento do incidente, informaram que o grupo veio para o Litoral de bicicleta no dia anterior e, desde então, já apresentava sinais de mal estar e cansaço.

Diante da situação os bombeiros destacaram a orientação de que antes de realizar qualquer tipo de atividade física, as pessoas devem consultar um médico.

