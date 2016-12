Guarda-vidas instalam 37 postos nas praias do Paraná

O Corpo de Bombeiros já instalou, nesta sexta-feira (23), 37 postos guarda-vidas nas praias do Paraná.

Serão 15 postos fixos em Guaratuba, 9 em Matinhos, 11 em Pontal do paraná e 2 na Ilha do Mel (Paranaguá). O Porto de Cima, local da prática de boia cross em Morretes será atendido por uma unidade móvel.

Cuidados

“Aos banhistas, orientamos sempre procurar as áreas protegidas por bombeiros, entrando na água no local delimitado entre as bandeiras vermelho sobre amarelo e seguindo as orientações dos profissionais presentes”, diz a tenente Virginia Maria Zamrbin Turra, do 8º Grupamento dos Bombeiros.

Ela sugere aos banhistas aproveitar a oportunidade para perguntar aos bombeiros sobre as áreas mais seguras e adequadas para o banho, as dicas de segurança adicionais e para tirar dúvidas sobre o serviço e sinalização.

Nos casos de visitas a regiões de entreposto – distantes dos postos ativos – é importante tomar muito cuidado, mesmo aqueles que sabem nadar. “O mar esconde muitos perigos, como lagamares (buracos) e correntes de retorno (puxadas ou repuxos), que podem surpreender e colocar as pessoas em situação de grande perigo”, acrescenta a tenente.

“Atenção redobrada às crianças, idosos e pessoas que necessitam de cuidados especiais: quando estiverem na água, mantenha-os ao alcance de um braço. E, em caso de ingestão de bebidas alcoólicas, não se deve entrar no mar”, orienta.

A relação dos Postos de Guarda-Vidas

Guaratuba

Central

Cristo

Caieiras I

Vila Real

Avenida Ponta Grossa

Brejatuba I

Curaçao

Candeias

Rota do Sol

Eliane

Nereidas I

Vô Fredo

Coroados II

Barra do Saí

Matinhos

Gaivotas II

Associação

Betaras

Av. Curitiba

SESC

Praia Brava

Pipeline

Trombetta

Caiobá

Pontal do Paraná

Pontal I

AVM

Shangri-lá II

Grajau

Ipanema II

Ipanema III

Sta. Terezinha I

Canoas II

Leste II

Leste III

Monções II

Paranaguá/Morretes

Encantadas (Ilha do Mel)

Praia de Fora (Ilha do Mel)

Porto de Cima – Tático Móvel (Morretes)