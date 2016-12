PM prende foragido em Guaratuba

By

Policiais militares do 9º BPM prenderam, na noite desta quinta-feira (22), em Guaratuba, um foragido da justiça do Norte do Paraná.

A prisão foi quando uma equipe fazia patrulhamento de rotina pelo bairro Caieiras e percebeu “comportamento suspeito no rapaz”. Ele foi abordado e revistado pelos policiais, que ao consultarem o sistema interno da PM, descobriram que o homem tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Santa Mariana, no Norte do Estado, pelo crime de roubo.

A Polícia Militar não divulgou o nome do foragido, mas a imprensa apurou que se trata de Lucas Malaquias de 25 anos, conhecido como “Katana”, de 25 anos.

Após os procedimentos de praxe no local, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba para que fossem tomadas as medidas legais ao caso.

Com informações do 9º BPM e do site Cidadão em Ação