Colit aprova Plano Diretor de Pontal do Paraná

O Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense (Colit) aprovou, o Plano Diretor de Pontal do Paraná, nesta terça-feira (20, dia em que o Município completa 21 anos.

Foram 21 votos favoráveis e cinco contrários à homologação do documento que estava há 12 anos tramitando no Conselho do Litoral.

A discussão no Colit mostrou a divisão que existe em Pontal do Paraná sobre o modelo de desenvolvimento. Os defensores da aprovação do Plano Diretor apostam na atração de novas empresas para a cidade, que tem condições naturais excelentes para a atracação de navios.

A implantação do terminal Porto Pontal, paralisada há mais de uma década, é a grande expectativa na cidade. A outra aposta é a abertura de um novo traçado da PR-412.

De acordo com a Associação Comercial, o Plano Diretor vai possibilitar novos investimentos de R$ 8 bilhões com a instalação de uma empresa de exploração da camada pré-sal e três novos terminais privados.

Fonte: Ieme Comunicação