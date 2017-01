Agricultura de Guaratuba recebe emendas para trator e implementos

By

A agricultura de Guaratuba recebeu três novas emendas do deputado estadual Nelson Justus no Orçamento do Estado. Elas destinam recursos para compra de um trator e implementos.

Na quarta-feira (14), o presidente da Câmara, Mordecai Magalhães de Oliveira, e o procurador da Câmara, Laoclark Miotto, foram acompanhar a votação do Orçamento na Assembleia e conhecer com o deputado mais detalhes para viabilizar os recursos no governo estadual.

À noite, Oliveira levou a notícia à reunião da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Cubatão, que está sendo fundada.

As emendas somam R$ 138.700,00: R$ 125 mil para um trator de pneus com até 110 CV, R$ 13,2 mil para um pulverizador e R$ 5,5 mil para uma carreta. As emendas que o deputado conseguiu aprovar destinam R$ 369.700,00 para Guaratuba:

– Uma viatura para a Polícia Militar: R$ 80 mil

– Uma viatura leve para a Polícia Civil: R$ 50 mil

– Um laboratório de Informática (Educação): R$ 50 mil

– Um veículo para transporte (Família): R$ 50 mil

Microbacias – Em 2017, a Prefeitura de Guaratuba e o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater iniciam o Programa da Microbacia do rio São João. Em 2016 foi concluído o Programa da Microbacia do rio Cubatão.

Tratam-se de ações para beneficiar os produtores rurais como drenagem, distribuição de insumos etc. o programa foi desenvolvido pelos extensionistas do Emater e pelo secretário Municipal de Pesca e Agricultura, Paulo Pinna, e sua equipe. São pouco mais de R$ 200 mil em cada região, recursos do estado viabilizados pelo deputado Nelson Justus.

Pequenos produtores

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Cubatão (Appruc) vai representar a agricultura familiar e outros pequenos produtores. A região também tem grandes produtores, a maioria de banana, representados pela Associação Pró-Agricultura Sustentável de Guaratuba.

Os pequenos produtores também se dedicam à bananicultura mas tem uma atividade mais diversificada, incluindo a produção de mandioca, hortaliças, peixes, palmitos, ovos, mel e outros.

A diretoria foi composta por Marcos Antonio Malinski (presidente), Daniel Theisen (tesoureiro) e Mara Theisen (secretária) e outros. A reunião desta quarta-feira contou com a presença do padre Ademar Maia, guaratubano criado na região do Cubatão e filho do agricultor Antonio Ferreira de Maia, que faz parte da diretoria da Appruc.