Novo Fórum de Guaratuba vai liberar prédio para Prefeitura

O novo Fórum de Justiça de Guaratuba vai abrigar a Defensoria Pública e as duas promotorias, além de ter uma sala para os advogados. O prédio da sede atual vai retornar ao Município e pode ser usado para receber órgãos que hoje estão em imóveis alugados.

A previsão é que o novo fórum fique pronto em agosto de 2017. O lançamento da pedra fundamental do reinício das obras foi feito, nesta terça-feira (6), pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, em uma cerimônia com diversas autoridades.

A prefeita Evani Justus agradeceu o magistrado por atender seu pedido de retomada da construção, que ficou mais de dois anos parada. Também lembrou que Vasconcelos foi o primeiro juiz da Comarca de Guaratuba, instalada em junho de 1986.

O desembargador assumiu a presidência do TJ-PR no início de 2015, quando a construção, iniciada em 2011, estava paralisada. Ele iniciou a licitação da obra em novembro de 2015. “Olhar para esta obra parada me causa indignação pelo desperdício do dinheiro público”, declarou Vasconcelos antes de descerrar a placa da retomada.

A diretora do Fórum, juíza Marisa de Freitas, destacou que o novo prédio vai proporcionar melhor atendimento ao público e oferecer melhores condições de trabalho aos “operários do Direito”, categoria na qual ela inclui os servidores do Judiciário, advogados, promotores e juízes.

A solenidade ainda contou com a presença de desembargadores, juízes, do promotor Élcio Sartori, advogados, do presidente da Câmara Mordecai de Oliveira, do presidente da Associação Comercial Luiz Michaliszyn, e do prefeito e vice-prefeito eleitos, Roberto Justus e Jean Colbert.

O futuro fórum fica ao lado do Fórum Eleitoral. Ocupa metade de uma quadra entre as ruas Claudino dos Santos, Tiago Pedroso e João Batista Pedroso, no bairro Cohapar.

A atual sede que será devolvida ao Município fica na rua Nicolau Abagge, 1.330, também no Cohapar