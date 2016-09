Cubatão representa Guaratuba no Bom de Bola em duas categorias

As duas equipes do Colégio Estadual do Cubatão, representante de Guaratuba, estreia a fase regional dos Jogos Escolares do Paraná na etapa Bom de Bola.

A etapa será realizada em Pontal do Paraná, de quinta-feira (22) a domingo (25). Participam 288 atletas de 16 equipes de Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. As equipes representam cidades da área de abrangência do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá.

Quatro partidas estão marcadas para esta quinta-feira no estádio Edinal dos Santos Tavares. As equipes campeãs das categorias B (até 14 anos) e A (até 17) estarão classificadas para a macrorregional no próximo mês em Antonina.

A rodada começa às 14h. As meninas abrem as disputas com o jogo entre C.E. Gabriel de Lara, de Matinhos, e C.E. Paulo Freire, de Pontal do Paraná, pela divisão B. Em seguida, no masculino B, jogam C.E. Maria Helena Luciano, de Pontal do Paraná, frente o C.E. Gabriel de Lara, de Matinhos. O terceiro jogo da tarde será entre C.E. Osny David Fraga, de Morretes, diante de C.E. Gabriel de Lara, de Matinhos, pelo masculino A. E fechando a rodada, às 17 horas, o C.E. Maria Helena Luciano, de Pontal do Paraná, joga contra o C.E.Gabriel de Lara, de Matinhos, pelo feminino A.

O C.E. Cubatão fará a sua estreia às 9h40 de sexta-feira, no estádio Ednal dos Santos Tavares, pelo masculino B. Vai enfrentar o C.E. Maria Helena Luciano, de Pontal do Paraná. No masculino A, às 16 horas, o Cubatão voltará a campo para enfrentar o C.E. Hélio Antônio de Souza, também de Pontal do Paraná.

Fonte: Jairo Gomes / Jeps

Foto: Divulgação Jeps