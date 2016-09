Circuito Storm Kids de Surf começa com surpresas

Kainan Meira, de 13 anos, venceu favoritos como Fábio Martins e Ryan Cordeiro e venceu na categoria Sub-16 na abertura do Circuito Storm Kids de Surf.

A prova aconteceu no domingo (18), no Pico de Matinhos, com algumas pancadas de chuva. O campeonato pretende incentivar e revelar novos talentos no surf paranaense, mas que já começou atraindo atletas de outros estados.

Na categoria liderada pelo pontalense Kainan também em jogo está um contrato de 12 meses com a Sumatra, patrocinadora do circuito, e uma viagem ao Peru.

Na Sub-12 Feminino, a vitória ficou com a matinhense Maria Julia. Maju também saiu na frente na busca pela prancha Matheus Camargo Surfboards que será oferecida ao campeão de cada categoria.

Na Sub-12 masculino quem saiu em vantagem foi o catarinense Heitor Mueller. Local de São Francisco do Sul, e com pouco menos de 1 ano de surf competitivo, Heitor mostrou estilo em Matinhos e deve retornar para brigar pelo título da categoria na competição paranaense.

Com outras duas categorias em disputa, novamente uma vitória dupla: Anuar Chiah, local de Matinhos e xodó da galera, venceu nas categorias Sub-10 e Sub-8. E isso com apenas 7 anos de idade. A façanha de Anuar não parou por aí: o molequinho ainda foi para o pódio na Sub-12, na qual conquistou a 4ª colocação.

Destaque também para Takeshi Oyama de Balneário Camboriú, de 10 anos de idade, que participou de quatro categorias: Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16, passando para as semifinais em todas as 4, e registrando 3 pódios: segundo lugar nas Sub-10 e 12, e quarto na Sub-14.

Feito similar foi registrado por Luara Mandelli. Local do Pico como Anuar, Luarinha chegou a 3 pódios: Na Sub-8 foi a 2ª colocada, na Sub-10 foi a 4ª e na categoria Sub-12 feminina, Luara ainda registrou um 3ª lugar.

O Circuito Sumatra Storm Kids volta ao Pico de Matinhos no dia 30 de outubro. O encerramento será no dia 12 de dezembro.

Resultados

Sub-16

1º Lugar: Kainan Meira (Pontal do Paraná)

2º Lugar: Fábio Martins (Matinhos)

3º Lugar: Ryan Coelho (Itapoá-SC)

4º Lugar: Yohann Ivanoski (Matinhos)

Sub-14

1º Lugar: Kainan Meira (Pontal do Paraná)

2º Lugar: Lucas Catapam (Guaratuba)

3º Lugar: Yohann Ivanoski (Matinhos)

4º Lugar: Takeshi Oyama (Balneário Camboriú-SC)

Sub-12 (Feminino)

1º Lugar: Maria Julia (Matinhos)

2º Lugar: Giovana Rodrigues (Matinhos)

3º Lugar: Luara Mandelli (Matinhos)

4º Lugar: Julie Arissa (Itapoá-SC)

Sub-12 (Masculino)

1º Lugar: Heitor Mueller (São Francisco do Sul-SC)

2º Lugar: Takeshi Oyama (Balneário Camboriú-SC)

3º Lugar: Antonio Vitorino (São Francisco do Sul-SC)

4º Lugar: Anuar Chiah (Matinhos-PR)

5º Lugar: Lucas Cainan (Ilha do Mel)

Sub-10

1º Lugar: Anuar Chiah (Matinhos-PR)

2º Lugar: Takeshi Oyama (Balneário Camboriú-SC)

3º Lugar: Antonio Vitorino (São Francisco do Sul-SC)

4º Lugar: Luara Mandelli (Matinhos-PR)

Sub-08

1º Lugar: Anuar Chiah (Matinhos-PR)

2º Lugar: Luara Mandelli (Matinhos-PR)

3º Lugar: Giovana Rodrigues (Matinhos)

4º Lugar: Julie Arissa (Itapoá-SC)

Fonte: Federação de surf Paraná – Fotos: Vinicius Araujo/ Mágica Surf