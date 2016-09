Julgamento de recurso de Ananias é adiado no TRE

Foi adiada a discussão do recurso de José Ananias do Santos (PMDB) no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) contra o indeferimento de sua candidatura a prefeito de Guaratuba.

O julgamento estava na pauta do Tribunal Regional Eleitoral desta segunda-feira (19). O adiamento foi decidido no início da tarde.

Ananias teve a candidatura negada na Justiça Eleitoral da 161ª Zona por causa da rejeição, em janeiro de 2010, pela Câmara Municipal de suas contas de prefeito e ainda pelo Tribunal de Contas do Estado por sua atuação como gestor do fundo de previdência dos servidores.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou, na quinta-feira (15), pelo indeferimento do recurso, ou seja, para manter a sentença que negou o registro. (leia no final da reportagem)

O candidato a vice-prefeito da chapa, Antonio Emílio Caldeira Júnior “Toni” (PDT) também teve o registro negado pela reprovação de suas contas como presidente da Câmara Municipal.