Surf tem prova decisiva no próximo final de semana

Acontece em Matinhos, o próximo final de semana, a 7ª etapa do Circuito de Surf Paranaense PRO/AM (profissional e amador).

A prova 30 Pés – Live Simply de Surf é realizada pela Organização Centralizadora de Esportes Aquáticos de Matinhos e é homologado pela Federação Paranaense de Surf. Acontece no sábado (24) e domingo (25).

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por telefone ou whatsapp (41) 9829-5160, com Renato Trogue, ou (41) 9760-1359, com Celso Junior.

Com 9 categorias em disputa, a etapa será fundamental para a corrida pelo título na categoria Profissional, na qual o matinhense João Marcos Moura lidera o ranking, seguido de perto por Alex Lima e o vencedor da 6ª etapa, Péricles Dimitri. Na categoria Junior, o catarinense Leonardo Mendes é perseguido por 4 paranaenses, todos com chances de título.

Em relação às outras categorias de formação, o atual campeão paranaense Mirim, Fabio Martins, segue em busca do bicampeonato com uma boa vantagem para o segundo colocado, Yasser Chiah. Já na categoria Iniciantes, o pontalense Kainan Meira, e os matinhenses Yohann Ivanoski e Gabriel Martins travam uma disputa acirrada pelo título da temporada 2016.

Enquanto as categorias Master e Feminino são lideradas com folga por Marcio da Veiga e Andressa Carvalho, nas outras categorias adultas, a disputa promete esquentar neste mês de setembro.

Na categoria Curitiba, o atual campeão Alexandre Matias vem embalado por duas vitórias seguidas, e o mesmo acontece na Universitário, na qual o pontalense Élton Jonaites está no topo do ranking. Nas duas, o curitibano Ítalo Conceição vai buscar reação após estar ausente da última etapa.

Complementando as categorias em disputa, o espaço da criançada está garantido. Tanto na categoria Infantil masculina, liderada pelo catarinense Takeshi Oyama, como na Infantil Feminino, em mais um evento dedicado à formação das meninas no surf.

Fonte: Federação Paranaense de Surf