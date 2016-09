Guaratuba tem campeonato brasileiro de vela

Guaratuba sedia neste final de semana o Campeonato Brasileiro da Classe Lightning, uma das principais modalidades da vela brasileira.

A etapa é seletiva para o Campeonato Sul-Americano, que ocorrerá em dezembro, no Estado de São Paulo.

A primeira largada está marcada para as 13h de sexta-feira (16), no Iate Clube de Guaratuba. A prova, na baía de Guaratuba reúne 14 barcos. A competição termina no domingo (18).

Mais informações: https://lightningparana.com/bra-2016/

Foto da 1ª Página de João Camargo Mello Filho