Inscrição para vestibular na UFPR termina nesta quinta (15)

Encerra às 16h desta quinta-feira (15) o prazo para inscrição no Vestibular da Universidade Federal do Paraná.

No Campus de Matinhos (UFPR Litoral) existem 210 vagas em 14 cursos. Em Pontal do Paraná, o Centro de Estudos do Mar (CEM) oferece 220 vagas em cinco cursos.

As inscrições devem ser feitas pela internet no Portal do Núcleo de Concursos ( www.nc.ufpr.br ) até as 16h do dia 15 de setembro. A taxa é de R$ 120,00.

Provas

O Processo Seletivo da UFPR será realizado em duas fases, tendo a primeira, caráter eliminatório e classificatório para a segunda fase.

Primeira fase: 23/10/2016 – a partir das 14h, com duração de 5 horas. A abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 12h45, e o fechamento será às 13h30.

Segunda fase: 27/11/2016 – a partir das 14h, com duração de 4 horas e 30 minutos. A abertura das portas de acesso aos locais de prova será às 12h45 e o fechamento às 13h30.

Cursos da UFPR no Litoral

UFPR Litoral

Licenciaturas (4 anos de duração)

Artes – 30 vagas

Ciências – 35 vagas

Educação do Campo – 40 vagas

Educação Física – 35 vagas

Geografia – 35 vagas

Linguagem e Comunicação – 35 vagas

Bacharelado (4 anos de duração)

Administração Pública – 40 vagas

Gestão Ambiental – 35 vagas

Gestão e Empreendedorismo – 35 vagas

Saúde Coletiva – 40 vagas

Serviço Social – 35 vagas

Tecnólogo (3 anos de duração)

Agroecologia – 35 vagas

Gestão de Turismo – 35 vagas

Gestão Imobiliária – 35 vagas

Centro de Estudos do Mar – CEM

Bacharelado em Oceanografia – 40 vagas

Licenciatura em Ciências Exatas – 50 vagas

Engenharia de Aquicultura – 30 vagas

Engenharia Ambiental e Sanitária – 50 vagas

Engenharia Civil – 50 vagas