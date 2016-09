Opinião dos candidatos sobre a ponte

Sabendo da importância da ponte para o nosso município, vamos encaminhar seis perguntas aos candidatos a prefeito de Guaratuba, sendo quatro da nossa coluna e duas de nossos leitores.

Para participar é simples, nos encaminhe duas perguntas para o nosso correio eletrônico e pra qual candidato você faria a pergunta. No próximo sábado, dia 17, selecionaremos as perguntas.

As quatro perguntas da coluna será exatamente iguais a todos os candidatos, o qual deverão responder de próprio punho com o horário a ser agendado no próximo fim de semana.

Contamos com a participação dos eleitores e dos candidatos.

Correio Eletrônico: alexfatel@hotmail.com

