A Secretaria Municipal de Saúde de Guaratuba promove audiência pública no dia 30 de setembro.

O debate com a comunidade é para avaliar o cumprimento de Metas do Plano Municipal de Saúde no segundo quadrimestre de 2016.

Toda a população está convidada, em espacial os membros do Conselho Municipal de Saúde, vereadores e usuários do sistema público de saúde.

A reunião será na Câmara de Vereadores, das 8h às 12h.