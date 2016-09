Circuito sub-16 quer formar novos talentos no surf do Paraná

A Federação Paranaense de Surf (FPS) promove um campeonato para revelar e formar novos surfistas.

O Circuito Storm Kids de Surf Sub-16 começa no domingo (18), no Pico de Matinhos. A intenção é dar suporte para que novos atletas cheguem em 2020 em condições de representar o Brasil nas Olimpíadas. Segundo a Federação, é a primeira experiência com este objetivo em todo o litoral brasileiro.

A competição terá seis categorias: Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16 para meninos e feminina Sub-12 – segundo a FPS, é a primeira vez que será realizado um Circuito de base para a formação de meninas no surf no Paraná. Apesar de ser uma competição paranaense, o Storm Kids também pode ter participação de pequenos atletas de outros estados.

O vencedor do Circuito na categoria Sub-16 ganhará como prêmio uma passagem ao Peru, oferecida pela Echo Travel.

Já o vencedor da categoria Sub-14 terá um contrato de patrocínio de 12 meses com a rede de surf-shops Sumatra. Além disso, o campeão de cada categoria também receberá uma nova prancha de Surf feita por Matheus Camargo, um dos principais ‘shapers’ do litoral do Paraná.

Circuito Sumatra Storm Kids de Surf

Datas:

1ª Etapa: 18 de setembro

2ª Etapa: 30 de outubro

3ª Etapa: 11 de dezembro

Local:

Pico de Matinhos

Categorias:

– Sub-16

– Sub-14

– Sub-12

– Sub-10

– Sub-08

– Sub-12 Feminina

Realização:

Federação Paranaense de Surf

Oceam – Organização Centralizadora de Esportes Aquáticos de Matinhos