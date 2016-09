Inscrições para Unespar e UFPR encerram nesta semana

As inscrições para o vestibular da Unespar encerram nesta segunda-feira (12). Na Universidade Federal do Paraná vão até quinta-feira (15).

No Litoral, a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) oferece 225 vagas em cursos no Campus Paranaguá. A UFPR tem 430 vagas: 210 na UFPR Litoral, em Matinhos, e 220 no Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Paraná.

Unespar: as inscrições para o vestibular podem ser feitas até segunda-feira (12), exclusivamente no site http://vestibular.unespar.edu.br . O valor da taxa de inscrição é R$ 100 e deve ser pago até 13 de setembro.