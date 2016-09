Itinerário dos ônibus em Guaratuba no dia das eleições

A Justiça Eleitoral da 161º ZE (Guaratuba) divulgou na tarde desta sexta-feira (9), 11 itinerários dos ônibus que funcionarão nas áreas urbana e rural no dia das eleições, 2 de outubro. Leia aqui:

JUSTIÇA ELEITORAL

ESTADO DO PARANÁ

JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL – GUARATUBA

ITINERÁRIO N.º 01

Trajeto: MIRIM/ PIÇARRAS/ COHAPAR/ CARVOEIRO/ CENTRO/ BREJATUBA/ VILA ELIANE/ COROADOS

Saída: Escola Municipal João Gualberto, às 8h00 (sistema circular no restante do dia)

Passa por: Avenida Damião Botelho de Souza, Rua Miguel Jamur, Rua Joinville, Rua Tibagi, Carlos Mafra, Octaviano Henrique de Carvalho, Avenida José Nicolau Abagge, Avenida Ponta Grossa, Rua Carlos Cavalcanti, Avenida 29 de Abril, Avenida Curitiba, Avenida Visconde do Rio Branco e Avenida Minas Gerais (passando próximo às Escolas Adolpho Vercesi, Olga Silveira, Gratulino de Freitas, Plácido e Silva e Vila Eliane)

Chegada: Escola Juraci P. Correia

ITINERARIO N.º 02

Trajeto: CAIEIRAS/FERRY BOAT/CENTRO/PIÇARRAS/MIRIM

Saída: Escola Máximo Jamur, às 8h00 (sistema circular no restante do dia)

Passa por: Rua Airton Cornelsen, Rua Capitão João Pedro, Rua Vieira dos Santos, Rua Sete de Setembro, Avenida Damião Botelho de Souza e Avenida Tiradentes (passando próximo às Escolas 29 de abril, Gratulino de Freitas e Adolpho Vercesi)

Chegada: Escola Municipal João Gualberto

ITINERÁRIO N.º 03

Trajeto: SÃO JOÃO DE BAIXO/CAOVI/CUBATÃO

Saída: Casa dos Mirandas, às 08h00, 11h30 e 15h00

Passa por: Escola Rural do Caovi

Chegada: Escola Rural do Cubatão, com retorno às 10h00, 13h30 e 17h00

ITINERÁRIO N.º 04

Trajeto: CUBATÃO/LIMEIRA

Saída: Escola Rural do Cubatão, às 8h00, 12h00 e 15h00

Chegada: Escola Rural de Limeira, com retorno às 10h00, 14h00 e às 17h00

ITINERÁRIO N.º 05

Trajeto DESCOBERTO/RIOZINHO/CENTRO/PIÇARRAS/MIRIM

Saída: Igreja do Rio do Cedro, às 8h00 e 13h00

Passa por: localidades de Estaleiro, Riozinho, São Joãozinho, Descoberto, Borracharia da estrada Garuva-Guaratuba, Av. Minas Gerais (até a Escola Juraci P. Correia), Av. Visconde do Rio Branco, Av. Curitiba, Av. 29 de abril, Av. José Nicolau Abagge, Av. Menelau Torres, Av. Damião Botelho de Souza e Av. Tiradentes (passando próximo às Escolas Vila Eliane, Plácido e Silva, 29 de abril, Gratulino de Freitas, Olga Silveira, Joaquim da Silva Mafra e Adolpho Vercesi)

Chegada: Escola Municipal João Gualberto, com retorno pelo mesmo caminho.

ITINERÁRIO Nº 06

Trajeto MIRIM/PIÇARRAS/CENTRO/RIOZINHO/DESCOBERTO

Saída: Escola João Gualberto, com retorno pelo mesmo caminho, às 8h00 e 13h00

Passa por: Av. Tiradentes, Av. Damião Botelho de Souza, Av Menelau Torres, Av José Nicolau Abagge, Av. 29 de Abril, Av. Curitiba, Av. Visconde do Rio Branco(passando próximo às escolas Adolpho Vercesi, Joaquim da Silva Mafra, Olga Silveira, Gratulino de Freitas, 29 de Abril, Plácido e Silva, Vila Eliane), Av. Minas Gerais (Escola Juraci P. Correia, Borracharia da Estrada Garuva – Guaratuba, Descoberto, São Joãozinho, Riozinho, Localidade do Estaleiro.

Chegada: Igreja do Rio do Cedro, com retorno pelo mesmo caminho.

ITINERÁRIO N.º 07

Trajeto: ALTO DA SERRA/RIO BONITO/PEDRA BRANCA DO ARARAQUARA

Saída: Escola Rural do Alto da Serra, saída às 08h00, 12h00 e 15h00

Passa por: Escola Rural do Rio Bonito

Chegada: Escola Rural da Pedra Branca do Araraquara, com retorno às 10h00, 14h00 e 17h00

ITINERÁRIO N.º 08

Trajeto DIVISA DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM O ESTADO DO PARANÁ/COROADOS

Saída: Igreja no Morro Grande, às 08h00, 10h00, 12h00, 14h00 e 16h00.

Chegada: Escola Juraci P. Correia, com retorno às 09h00, 11h00 13h00, 15h00 e 17h00.

ITINERÁRIO N.º 09

Trajeto CUBATÃO/CAOVI/COROADOS/CENTRO/PIÇARRAS/MIRIM

Saída: Escola Rural do Cubatão, às 7h00 e 13h00.

Passa por: Escola Rural do Caovi, estrada Garuva-Guaratuba, Av. Minas Gerais (até a Escola Rio da Praia – Juraci L. P. Correia), Av. Visconde do Rio Branco, Av. Curitiba, Av. 29 de abril, Av. José Nicolau Abagge, Av. Menelau Torres, Av. Damião Botelho de Souza e Av. Tiradentes (passando próximo às Escolas Vila Eliane, Plácido e Silva, 29 de abril, Gratulino de Freitas, Olga Silveira, Joaquim da Silva Mafra e Adolpho Vercesi)

Chegada: Escola Municipal João Gualberto, com retorno às 10h00 e 16h00

ITINERÁRIO N.º 10

Trajeto MIRIM/PIÇARRAS/CENTRO/COROADOS/CAOVI/CUBATÃO

Saída: Escola Municipal João Gualberto, às 7h00 e 13h00

Passar por: Av. Tiradentes, Av. Damião Botelho de Souza, Av. Menelau Torres, Av. José Nicolau Abagge, Av. 29 de abril, Av. Curitiba, Av. Visconde do Rio Branco, Av. Minas Gerais (passando pelas Escolas Adolpho Vercesi, Joaquim da Silva Mafra, Olga Silveira, Gratulino de Freitas, 29 de abril, Plácido e Silva, Escolas Vila Eliane, Escola Juraci P. Correia), estrada Guaratuba-Garuva, Escola Rural do Caovi

Chegada: Escola Rural do Cubatão, com retorno às 10h00 e 16h00

ITINERÁRIO Nº 11

Trajeto CABARAQUARA/PRAINHA

Saída: ponto final do Cabaraquara – 8h00- Bar do Avalanche, segue para a Escola Municipal Profª Iraci Miranda Kruguer, continua o trajeto até a Mercearia do Zezinho e retorna para a Escola- sistema circular no restante do dia.

Observe-se que a indisponibilidade ou eventual deficiência do transporte não eximem o eleitor do dever de votar (art. 6º da Lei 6.091/74).