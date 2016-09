Escolas municipais de Guaratuba atingem meta de 2021 no Ideb

A rede municipal de ensino de Guaratuba superou mais uma vez a meta do Ideb. A nota atingida em 2015, de 5,7 equivale à meta projetada pelo Ministério da Educação para ser atingida em 2021.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica avalia a qualidade da educação básica no país com base em dois critérios: os percentuais de aprovação dos alunos e o aprendizado dos estudantes, medido por testes de matemática e português. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (8).

O Ideb é medido a cada dois anos. A primeira vez foi em 2005, quando as escolas municipais de Guaratuba atingiram uma nota muito baixa: 3,4. De 2007 para cá tem superado as metas. Os maiores avanços aconteceram entre 2009 e 2011 e entre 2013 e 2015.

A nota média do Ideb para os anos iniciais do ensino fundamental, medido na 4ª série / 5º anos do Brasil para a rede pública municipal é de 5,3. No Paraná é de 6,1.

Escolas Municipais – Veja as notas e as projeções do Ideb para os anos iniciais do ensino fundamental

Rede Estadual não atinge meta

A rede estadual em Guaratuba não conseguiu o mesmo desempenho das escolas do Município. A nota dos anos finais do ensino fundamental, medida na 8ª série / 9º ano em 2015 foi de 4,3, abaixo da meta de 4,8.

A média do Brasil para os anos finais da rede pública foi de 3,5. No Paraná, 3,9.

Escolas estaduais – Veja as notas e as projeções do Ideb para os anos finais do ensino fundamental