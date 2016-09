Guaratuba avança

Manchete recente nos jornais paranaenses chamou a atenção: Guaratuba é uma das praias mais limpas do sul do Brasil. Que maravilha!

Mas isto não aconteceu de uma hora para outra. Anos atrás tínhamos sempre bandeiras vermelhas do IAP mostrando os pontos poluídos que tínhamos na orla o que era péssimo pois água contaminada é uma tragédia para uma cidade que tem em sua bonita orla o maior atributo para os turistas.

Tudo isto fez com que grande parte dos turistas que vinham para Guaratuba fossem para Santa Catarina afastando assim investimentos, prejudicando os guaratubanos também, pois sem trabalho, os cidadãos sofrem.

Mas hoje em dia isto mudou: temos uma cidade com 92% de seu município com saneamento básico o que reflete diretamente na balneabilidade da água. Além de que o esgotamento sanitário reduz drasticamente as doenças ligadas à falta de higiene como a diarreia, tifo, evitando assim que a população adoeça, principalmente as crianças.

E isto só foi possível graças a parceria que o administração municipal tem com o Governo do Estado, através da Sanepar, que investiu em Guaratuba milhões de reais em saneamento básico.

Esta união entre Governo Municipal, Governo de Estado e Governo Federal impulsiona o nosso município no caminho da prosperidade e do desenvolvimento. A arrecadação do município não basta para fazer a cidade avançar. Qualquer um que saiba fazer contas constatará isto. Basta analisar as contas municipais com seriedade.

E isto não é um problema de Guaratuba. É de quase todas as cidades do Brasil. O pacto federativo é cruel com os municípios. O governo federal arrecada grande parte dos tributos e depois repassa para as cidades. Mas somente repassa para quem gasta com responsabilidade. Por isto existe hoje em dia a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nunca o ditado “uma andorinha não faz verão” coube tão bem no orçamento das cidades: sem ajuda do Governo do Estado e do Governo Federal, pouco se faz nas cidades, ponto!

Foi através destas parcerias que o guaratubano assistiu a transformação de sua orla com ciclofaixas, academias ao ar livre, quiosques organizados e uma limpeza da praia exemplar.

Claro que uma administração municipal nunca está pronta: sempre existem problemas a serem resolvidos. Mas esta luta mostra mais força quando o município sabe buscar recursos e parcerias com o Governo do Estado e o Governo Federal.

É para frente que se olha e assim continuaremos. Com passos firmes em direção de uma cidade inclusiva, que traga prosperidade para todos.