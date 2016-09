Litoral do Paraná é alvo para quem quer esporte e lazer

Plano “Paraná Turístico 2026 – Pacto para um Destino Inteligente” será lançado no dia 27 de setembro de 2016, Dia Mundial do Turismo. Ele será debatido na Assembleia Legislativa e passará por aprovação no Conselho Estadual de Turismo.

Trata-se de um planejamento estratégico de longo prazo para o turismo do Paraná que teve a fase de consulta pública encerrada no dia 5 de setembro. Antes da coleta de opiniões, foi elaborado um documento por um grupo de trabalho do Conselho Paranaense de Turismo (Cepatur), coordenado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Fecomércio-PR, Paraná Turismo e Sebrae-PR.

O estudo preliminar incluiu um estudo denominado “Perfis da Demanda Turística para o Paraná Turístico 2026”. Foram selecionados 10 perfis de turistas, ou “personas” que representam os possíveis turistas consumidores do destino turístico Paraná em 2026.

Destas personas, duas são buscadoras de experiências que as levariam a visitar o Litoral. Um dos perfis selecionados, um arquiteto de 32 anos que mora no Rio de Janeiro, tem como principais motivações o Esportes, a Náutica, a Aventura e a Pesca. A outra persona, uma advogada de 30 anos que vive em Curitiba, tem como foco o Lazer, Praia e Sol.

Veja dois perfis de quem se interessa pelo Litoral do Paraná

Leia o documento que foi submetido à Consulta Pública – Paraná Turístico 2016 (pdf)