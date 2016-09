Sanepar orienta novas ligações de esgoto em Matinhos e Pontal

Durante o feriadão da Semana da Pátria, técnicos da Sanepar vão visitar os novos 1.368 imóveis atendidos pela rede de esgoto.

O objetivo é informar os proprietários sobre a assinatura do termo de adesão e como fazer a conexão corretamente.

Os balneários com ligações já liberadas em Matinhos são Saint Ettiene, Inajá, Betaras, Marajó e Solimar. Em Pontal do Paraná, estão liberados para fazer a ligação os imóveis do balneário Leblon. Até abril de 2017, outras 5 mil ligações devem ser autorizadas para conexão à rede.

A ligação de esgoto, no valor de R$ 215,79, pode ser parcelada em até 36 vezes e será cobrada diretamente na conta de água. A partir da ligação, cada proprietário de imóvel que consuma até 10 metros cúbicos de água por mês pagará apenas R$ 26,99 para livrar-se do incomodo, desconforto e riscos da fossa séptica. Para as famílias carentes, inscritas na Tarifa Social, o custo da ligação é de R$ 24,59. Já o valor da tarifa mensal será de somente R$ 4,43.

Orientações – Desde o início das obras de ampliação dos sistemas de esgoto de Matinhos e de Pontal do Paraná, a Sanepar promove reuniões com a população para informar sobre o andamento do empreendimento, como e quando o morador poderá fazer a ligação entre seu imóvel e a rede que está em implantação, custo da ligação e cadastramento na tarifa social para clientes com menor renda.

A Sanepar também oferta gratuitamente o curso de encanador para que interessados aprendam a fazer a ligação corretamente e possam prestar o serviço para outros proprietários de imóveis. Os donos de imóveis precisam aguardar o contato da Sanepar para fazer a ligação. Se a interligação for feita antes da liberação, há risco de retorno do esgoto para dentro do imóvel.

Até o final da obra serão realizadas, pelo menos, 60 reuniões com a comunidade. As mais recentes reuniram os moradores dos balneários Leblon e Ipanema. Eles foram orientados a aguardar a visita dos técnicos para assinatura do termo de adesão e, também, sobre a vistoria que a Sanepar faz em cada imóvel para checar se foi implantada a caixa de gordura e se a água da chuva foi separada do esgoto.

Em execução – As obras de ampliação do sistema de esgoto estão em ritmo acelerado. No total, serão investidos R$ 252 milhões. Entre as principais intervenções em Matinhos estão a construção de 14 estações elevatórias de esgoto, implantação de 245 mil metros de rede coletora, remanejamento de 14,5 mil metros de rede, implantação de 12.605 ligações prediais e remanejamento de outras 979 ligações existentes. Somente em Matinhos, o investimento previsto é de R$ 125,8 milhões.

Em Pontal do Paraná, incluindo balneários beneficiados com as obras, serão construídas 15 estações elevatórias, 255 mil metros de rede e implantadas 12.395 ligações domiciliares. Neste município os investimentos são da ordem de R$ 126,1 milhões. Todas as obras, previstas em quatro etapas, devem ser concluídas até 2020.