Saúde em Guaratuba terá mais de R$ 27 milhões em 2017

O orçamento da Saúde de Guaratuba para 2017 deverá ultrapassar R$ 27 milhões. O montante foi definido na segunda audiência pública da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), realizada no dia 25.

A proposta inicial era de R$ 26.464.000,00. O aumento de R$ 1,2 milhão, para R$ 27.664,00, foi resultante de R$ 1 milhão retirados do programa “Gestão Administrativa”, que foi enxugada, segundo a Secretaria de Finanças e Orçamento, e de R$ 200 mil retirados do Turismo apedido do pequeno público presente às duas audiências públicas. Maior do que o da Saúde, somente o orçamento da Educação, que terá mais de R$ 37 milhões.

Outra mudança importante na proposta final de LDO que será apresentada à Câmara de Vereadores é o aumento de pouco mais de R$ 1,5 milhão da Previdência do Servidor em virtude do cálculo atuarial – que é feito para avaliar o montante de recursos necessários ao pagamento de benefícios futuros dos segurados. Com o aumento para R$ 10.820.000,00 na Previdência, o Orçamento Global de Guaratuba para 2017 passou para R$ 135.970.000,00.

Depois da votação da LDO pela Câmara, a Prefeitura vai elaborar uma proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) que será debatida em duas audiência públicas antes de ser encaminhada novamente para os vereadores.

Veja o Resumo das Metas e Prioridades para 2017