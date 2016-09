Corpo de bebê é encontrado próximo à baía de Guaratuba

O corpo de um bebê foi encontrado dentro de um saco plástico, na madrugada de sábado (3), nas proximidades da baía de Guaratuba.

O bebê ainda estava com o cordão umbilical e, segundo as primeiras avaliações da equipe do Instituto Médico Legal (IML), já estava formado.

De acordo com informações de um vigia que presta serviço nas proximidades da rampa pública que fica no final da Avenida Ponta Grossa, ao lado do Iate Clube de Guaratuba, um forte cheiro incomodava os moradores da região.

Um boto morto chegou a ser encontrado, mas o fedor continuava. Uma carretilha de embarcação chegou a passar por cima do saco plástico.

Com informações do grupo Guaratuba Notícias e site Cidadão em Ação