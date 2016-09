Festival da Primavera do CEM abre inscrições para oficinas

Alunos do Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR organizam mais um Festival da Primavera, em Pontal do Paraná.

O evento acontece há 9 anos. Conta com oficinas, apresentações artísticas e diversas atividades culturais envolvendo estudantes, comunidade local e visitantes. É organizado pelo Centro Acadêmico de Oceanografia e Empresa Junior de Oceanografia (Maris), com apoio da Universidade e Prefeitura de Pontal.

O festival acontecerá nos dias 22 e 23 de outubro. Até o dia 10 de setembro, os interessados em inscrever oficinas devem acessar o seguinte endereço: https://docs.google.com/forms/d/1WcV7_wldfA17QDtLMLm3wIoumX2PvleBkkB2sbHlzLY/viewform?edit_requested=true

As pessoas selecionadas receberão certificado de participação emitido pela PROEC/UFPR. Também terão direito a transporte, alimentação e hospedagem.

Mais informações:

Site do Festival: http://festivaldaprimavera.wixsite.com/2016

Página no Facebook: https://www.facebook.com/FestivaldaPrimavera.PontaldoSul/