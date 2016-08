Candidata diz que maconha no seu carro foi “armação”

Diário do Estado – A candidata a vereadora de Matinhos Simone da Saúde (PSC), divulgou um vídeo em suas redes sociais onde classifica como armação política a apreensão de seu carro com 20 quilos de maconha na noite desta terça-feira (20).

O veículo que está no nome dela foi interceptado pela Polícia Militar após o condutor Jean Alfred Quennehen não obedecer ordem de parada no posto da PRE da rodovia PR 508. Os policiais perseguiram o automóvel Ford KA e na revista localizaram a droga, que segundo o major César Kamakawa, seria para abastecer o feriado no município.

Simone disse no vídeo que foi excluído de sua linha do tempo logo após ser publicado, que está bem e que a situação será esclarecida. Ela afirmou na gravação que foi vítima de uma armação política e que a droga teria sido “colocada” em seu carro para incriminá-la. A Polícia Militar por sua vez disse que a postagem apenas teve o interesse de colocar sob dúvidas o trabalho dos policiais, que realizavam uma operação de rotina. Simone da Saúde e Eduardo Dalmora em ações políticas.

A candidata pelo PSC na chapa de Ruy Hauer, candidato à prefeitura apoiado pelo atual prefeito Eduardo Dalmora (PDT), deve ser intimada a prestar esclarecimentos sobre o ocorrido, já que segundo suas próprias palavras, Jean é um de seus cabos eleitorais.

Impacto na campanha

A apreensão trouxe efeitos negativos para a campanha de Ruy Hauer (PR) devido a ligação de Simone com o atual prefeito Eduardo Dalmora – algo que esteve mais evidente entre os anos de 2009 e 2012 quando ela foi vereadora de Matinhos, eleita no partido do chefe do executivo da cidade.

Fonte: Diário do Estado