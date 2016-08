Filhote de baleia morre na praia de Pontal do Sul

A equipe que faz o monitoramento de animais nas praias não conseguiu evitar a morte de filhote de baleia-minke, nesta segunda-feira (29), Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná.

O exemplar da espécie Balaenoptera acustorostrata, popularmente conhecida como baleia-minke ou baleia-minke-anã, era um filhote macho com 2,99m de comprimento total. O animal estava encalhado na areia com ferimentos causados por tubarão.

A equipe do Laboratório de Ecologia Conservação (LEC) do Centro de Estudos do Mar da UFPR realizou o pronto atendimento e todos os cuidados médicos.

O animal morreu depois de algumas horas, às 18h. Ele foi levado ao CEM e na manhã de terça-feira foi realizada a necrópsia e coleta de material biológico para análises complementares quanto a avaliação da causa do encalhe e de morte deste indivíduo. Os dados coletados também integrarão a avaliação de saúde e de impactos em animais marinhos no Estado do Paraná, a qual vem sendo continuamente executada desde 2007.

A baleia-minke-anã é a menor espécie dentre as baleias, pode chegar até 10,2 m e pesar até 10t. A coloração é cinza escura no dorso e branco no ventre. Uma característica marcante é a mancha branca na nadadeira peitoral (a qual pode ser vista na foto publicada). Estes animais ocorrem em todos os oceanos e migram sazonalmente entre regiões subtropicais e polares, assim como descritos para outras baleias (ex. baleia-Jubarte que se desloca entre o nordeste brasileiro e a Antártica).

A avaliação de encalhes de mamíferos, tartarugas e aves são oportunidades para melhorar o conhecimento a respeito da biologia das espécies (ex. dieta, época reprodutiva), quanto a taxa e causa de mortalidade, padrão de ocorrência/distribuição e a relação com atividades humanas, informações essenciais para auxiliar na gestão costeira e manutenção da biodiversidade marinha.

*O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade dentro do licenciamento ambiental federal do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos pela PETROBRAS, conduzido pelo IBAMA. Esse projeto tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e mortos.

No Paraná o projeto atua em Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Ilha do Mel, Ilha das Peças e Ilha do Superagui.

Ajude o PMP-BS! Ao encontrar animais marinhos mortos ou vivos que estejam debilitados e precisando de atendimento, entre em contato pelos telefones:

0800 642 3341 ou (41) 9854 3710

Fotos: Carlos Hofart

Com informações do LEC / PMP-BS