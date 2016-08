Litoral mostra força no handebol de areia

O Litoral mostrou força no handebol de areia nesta 59ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs), divisão B.

Paranaguá conquistou neste domingo, dia 28, o tricampeonato e é o campeão absoluto em ambos os naipes desde a primeira participação da modalidade na competição. A conquista do título no feminino foi sobre a arquirrival Cascavel após vitória por 2 sets a 0 (15/14 e 17/9). Já no masculino o time superou Antonina também por 2 sets a 0 (12/6 e 18/12).

A medalha de bronze feminina ficou com a equipe de Antonina que levou a decisão para o shoot out e venceu Marechal Cândido Rondon por 2 sets a 1 (12/6, 11/10 e 5/4). Na decisão de terceiro de quarto lugares no masculino quem levou a melhor foi a equipe de Campo Mourão que venceu Marialva por 2 sets a 0 (17/15 e 18/15).

Para a tricampeã invicta, sem perder nenhum set na competição, Ana Paula Vanhoni Staniscia, a equipe de Paranaguá aguardava ansiosamente por esse confronto desde o mês de abril quando foi superada pelas cascavelenses no Campeonato Paranaense. “É sempre uma boa rivalidade entre nós e hoje viemos com tudo, conseguindo fazer uma defesa firme, consistente, impedindo o ataque delas e acredito que esse ponto foi fundamental na nossa vitória”, destacou a campeã que já tem na bagagem 20 anos de amor e dedicação à modalidade.

Um dos destaques do confronto masculino foi o atleta Vinicius Forigo que integra a equipe de Paranaguá desde sua formação. Este ano Vinicius foi convocado pela seleção brasileira e participou de um período de treinamento na Califórnia, Estados Unidos. “Aprendi muita coisa, principalmente fundamentos de defesa e tudo que eu poderia trazer eu trouxe para fortalecer a equipe de Paranaguá”, comentou o atleta.

Ao final das disputas os atletas destaques da competição, a partir das semifinais, receberam uma lembrança oferecida pela Liga de Handebol do Paraná. No feminino foram: Ana Paula (Paranaguá), Fernanda Oliveira (Paranaguá), Thaís Salgado (Antonina), Gabriela Bregenski (Antonina) e no masculino: Fernando Oliveira (Paranaguá), Wilson “Ralado” (Campo Mourão) e Wilson Coral (Paranaguá), Rogério Teixeira (Antonina).

A fase final dos 59° Jogos Abertos do Paraná (JAPs), divisão B, é realizada pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Esporte e do Turismo (SEET) em parceria com o município de Apucarana e com apoio dos Escritórios Regionais, Copel Telecom e Sanepar.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Feminino

1º Paranaguá – 13 pontos

2º Cascavel – 10 pontos

3º Antonina – 8 pontos

Masculino

1º Paranaguá – 13 pontos

2º Antonina – 10 pontos

3º Campo Mourão – 8 pontos

RESULTADOS

Sábado (27.08)

Feminino

Antonina 2 a 0 Marechal Cândido Rondon (14/6 e 11/8)

Paranaguá 2 a 0 Cascavel (11/10 e 17/11)

Masculino

Arapongas 0 a 2 Paranavaí (13/16 e 6/24)

Santa Helena 0 a 2 Marialva (14/15 e 9/15)

Antonina 2 a 0 Marechal Cândido Rondon (10/2 a 13/10)

Paranavaí 1 a 2 Paranaguá (15/11, 8/20 e 3/8)

Santa Helena 0 a 2 Marechal Cândido Rondon (10/16 e 11/24

Marialva 0 a 2 Antonina (10/16 e 14/15)

Campo Mourão 2 a 0 Toledo (17/13 e 21/16)

Arapongas 0 a 2 Paranaguá (11/30 e 8/26)

Santa Helena 0 a 2 Antonina (7/14 e 12/18)

Marechal Cândido Rondon 0 a 2 Marialva (12/20 e 16/18)

Marechal Cândido Rondon 0 a 2 Paranaguá (6/12 e 12/19)

Domingo (28.08)

Feminino

Cascavel 2 a 0 Paranavaí (13/12 e 23/15)

Paranaguá 2 a 0 Marechal Cândido Rondon (10/7 e 11/9)

Antonina 0 a 2 Cascavel (6/11 e 8/18)

Marechal Cândido Rondon 1 a 2 Antonina (6/12, 11/10 e 1/2)

Paranaguá 2 a 0 Cascavel (15/14 e 17/9)

Masculino

Campo Mourão 2 a 0 Paranavaí (17/9 e 17/13)

Toledo 0 a 2 Marialva (4/16 e 9/21)

Paranaguá 2 a 0 Marechal Cândido Rondon (22/7 e 20/5)

Antonina 2 a 0 Campo Mourão (9/14, 12/9 e 6/5)

Marialva 0 a 2 Paranaguá (6/14 e 4 /18)

Campo Mourão 2 a 0 Marialva (17/15 e 18/15)

Antonina 0 a 2 Paranaguá (6/12 e 12/18)

COM/JAPs 2016 – Josi Schmidt – Fotos: Mauro Abati – Confira mais imagens na fanpage: www.facebook.com/jogosabertospr