Homem invade bar com o carro e fere três

Um homem invadiu bar com o carro e feriu três pessoas, na avenida Guarani, no bairro Piçarras, em Guaratuba.

O caso aconteceu na noite deste sábado (27). Segundo testemunhas, o homem ficou revoltado porque o dono do “Bar do Ceará” não quis vender uma cerveja porque queria fechar o estabelecimento. Depois de discutirem, ele entrou no carro e invadiu o bar. Chegou a prensar o dono do estabelecimento entre carro e o balcão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas levemente. Um homem de 47 anos foi encaminhado ao Pronto Socorro de Guaratuba em estado grave.

Testemunhas relataram que o motorista de um Fiesta foi o responsável pelo atropelamento. Ele fugiu do local e não foi identificado.