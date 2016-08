Paranaguá e Antonina estreiam hoje nos JAPs

Equipes de Paranaguá e Antonina que representam o Litoral iniciam neste sábado (27) a participação na fase final dos Jogos Abertos do Paraná, divisão B, em Apucarana.

A competição teve a abertura oficial na noite desta sexta-feira (26) com a presença de um bom público no Ginásio de Esportes Lagoão e será disputada até o dia 1º de setembro reunindo equipes de 103 municípios. Cerca de 3.500 atletas, no masculino e feminino, estão envolvidos na disputa.

Paranaguá terá um sábado movimentado. O basquete masculino estreia diante de Apucarana, às 21h, no Lagoão. O futebol 7 enfrenta Corbélia no campo da Afap 2, a partir do meio-dia. O futsal feminino enfrenta Japurá às 9h no Lagoão. No mesmo local, pelo masculino, enfrenta Juranda às 19h45.

No handebol de areia enfrenta Paranavaí, a partir das 14h no feminino e às 15h, o mesmo adversário, no masculino.

O vôlei masculino, às 14h30, enfrenta Toledo, no Mater Dei. No vôlei de praia joga 11h30, no feminino, com São Pedro do Ivaí e às 14h30 com Castro no Clube Lagoa Azul.

Antonina fará a sua estreia no handebol masculino às 15h30 diante de Cambé no Ginásio de Esportes Três Reis Oliveira. No handebol de praia, os antoninenses jogarão com Marechal Cândido Rondon, a partir das 10h, no Lago Jaboti.

Reportagem de Jairo Gomes