Curso da UFPR incentiva turismo comunitário na Baía de Guaratuba

O curso Anfitriões da Baía de Guaratuba quer formar pessoas das comunidades da baía de Guaratuba em relação à hospitalidade e ao turismo.

O curso, que conta com o apoio do Programa Mais Cultura (MEC/MINC) e irá até novembro deste ano. A inciativa faz parte do projeto de extensão Fortalecimento do Empreendedorismo, da Inovação e Gestão Familiar do Turismo na Baía de Guaratuba da UFPR Litoral.

Segundo a coordenadora do projeto, a professora Beatriz Cabral, do curso de Gestão do Turismo, a proposta é formar pessoas das comunidades do entorno da baía de Guaratuba em questões relacionadas à hospitalidade e à condução de turismo. “Visamos ajudar a construir um modelo de turismo que valorize as belezas e cultura da região, que gere renda para famílias do entorno da Baía de Guaratuba”, complementa Beatriz.

O curso já tem mais de 20 inscritos, as etapas são semanais e acontecem no salão paroquial de Caieiras, na Escola Municipal Iraci Miranda Kruger, na Prainha, e em residências dos cursistas no Miram e no Parati, localidades do Município de Guaratuba. Todas as atividades de extensão contam com a colaboração dos estudantes universitários Marcio Vianna, Maiara Zanatta, Gidivaldo Amorim e Felipe Rafael Lazoski e com os voluntários Leandro Perez e Patrícia Farias.

Os encontros são conduzidos por professores e ministrantes convidados. Nesse primeiro mês de curso, os participantes puderam apresentar os locais em que vivem e trabalham para os colegas e consequentemente fazer o reconhecimento das outras localidades do entorno da Baía na atividade denominada Nossa Cultura e Comunidade.

Além disso, a equipe do projeto e os convidados abordaram os seguintes temas: O papel do anfitrião e relação com o turismo (Beatriz Cabral e Patrícia Farias – UFPR), Relações interpessoais (Daniele dos Santos Silva e Camila Valentim Schereser, assistentes sociais e terapeutas comunitárias, Aline Gonçalves – UFPR), Sambaquis e Manguezais (Marcos Gernet, gestor ambiental), Mata Atlântica e Unidades de Conservação (Rodrigo Torres e Luiz Francisco Faraco – ICMBio e Célia Lima Rocha – IAP), Aves da Mata Atlântica (Juliana Rechetelo, ornitóloga).

Assista vídeo do projeto de extensão Turismo na Baía de Guaratuba

Fonte: UFPR Litoral