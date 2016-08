Ostra Jazz em Guaratuba

Na coluna da semana passada foi comentado sobre as vantagens de se promover o turismo cultural com os exemplos da FLIP que acontece em Paraty no Rio de Janeiro e o Festival de Jazz da Ilha do Mel.

Para comprovar o que foi escrito aqui fui pessoalmente para a Ilha do Mel final de semana passado (apesar da chuva intensa) para ver in loco o Ilha do Mel Jazz Festival e analisar os resultados que um evento cultural traz para o turismo local.

Primeiro que, apesar da chuva, os barcos para atravessar entre Pontal do Paraná e a Ilha do Mel já davam um indicativo claro que o movimento estava atípico para um mês de agosto. Bastante gente embarcando, animação no ar, promessa de um evento prestigiado.

Chegando na Ilha, uma rápida passada pelas pousadas e já era possível notar que estavam cheias, os restaurantes e bares próximos do trapiche também. E olha que estava chovendo muito, dificultando bastante para as pessoas chegarem na Ilha, se locomoverem nela, enfim, é um transtorno e tanto ir para a Ilha do Mel com mau tempo.

Mas a surpresa maior foi quando falei com a pessoa que é responsável por cuidar e limpar da nossa casa na Ilha do Mel desde 1990: ele tinha alugado sua casa nos 4 finais de semana de agosto para pessoas que estavam indo para participar do evento. Ele NUNCA tinha alugado sua casa em agosto, NUNCA. Quem pensaria em ir para a Ilha do Mel em pleno inverno? Ora, quem tem um bom motivo para ir: um festival de música que reúne dezenas de pessoas interessantes e com poder de consumo. Ponto para o turismo cultural.

Por estas e outras que está mais do que confirmado o 1° Ostra Jazz de Guaratuba para os dias 12 e 13 de novembro (sábado e domingo).

Os artistas que farão a festa dos fãs estão sendo contatados assim como os lugares onde serão as apresentações. Quem já está confirmado:

Endrigo Bettega, renomado baterista paranaense, foi bicho do Paraná em campanha publicitária do extinto Banco Bamerindus, já tocou em dezenas de festivais no Brasil e no exterior;

Glauco Solter, baixista paranaense radicado em Curitiba, professor do conservatório de MPB de Curitiba com apresentações nos maiores festivais de jazz do mundo, produz e apresenta o programa Tons do Brasil na Rádio Lúmem FM 99,5 de Curitiba.

Ou seja, Ostra Jazz em Guaratuba promete. Com a degustação da nossa deliciosa ostra e a música sendo embalada pelos melhores instrumentistas do Brasil, os resultados que este tipo de evento pode trazer para a economia local são incríveis. Guaratuba merece.

Prezados leitores, vou informando o andamento do projeto Ostra Jazz através da coluna e conto com a presença de cada um de vocês!

Abraço e até a semana que vem.