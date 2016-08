Previsão de sol neste fim de semana no Litoral

Estimativa é de que 60 mil veículos circulem nas rodovias que dão acesso às praias, apenas pela BR-277, entre sexta-feira (26) e domingo (28).

A previsão é da concessionária Ecovia e leva em consideração o aumento das temperaturas neste fim de semana. De acordo com a Simepar, a previsão é de muito calor, com os termômetros podendo chegar a 27°C no sábado.

O horário de maior movimento na rodovia deve ser no início da noite desta sexta-feira (26), entre 18h e 22h, com volume de tráfego de 800 veículos/hora. No sábado (27), a previsão indica que mais de 17 mil veículos devem trafegar pela rodovia rumo ao litoral, sendo que o horário de maior movimento será entre 9h e 10h, com o fluxo de mil veículos/hora nesse período.

No domingo (28), o horário de maior movimento na viagem de volta a Curitiba deve se concentrar entre 15h e 20h, com a previsão de tráfego atingindo a marca de 1,7 mil veículos/hora.