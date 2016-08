Paranaguá e Antonina seguem nos Jogos Abertos

Equipes de Paranaguá e Antonina vão representar o Litoral na fase final da divisão B da edição 59 dos Jogos Abertos do Paraná em Apucarana, de 26 deste mês a 1º de setembro.

A competição vai reunir equipes de 103 municípios num total de 3.500 atletas, no masculino e feminino. O desfile de abertura acontece nesta sexta-feira, a partir das 19h30, no ginásio de esportes Lagoão. As disputas começam no sábado.

A maior delegação litorânea é a de Paranaguá, com equipes femininas nos torneios de basquete, futsal, handebol de areia e vôlei de praia; e masculina no futebol 7, futsal, handebol de areia, vôlei e vôlei de praia.

Antonina disputará handebol de quadra e de areia, no masculino e feminino.

As vagas nas modalidades coletivas foram conquistadas na fase regional dos JAPs disputadas em Guaratuba.