Feriado terá caminhada ecológica em Guaratuba e Matinhos

Praticantes de stand up padle de Guaratuba e Matinhos participam, no dia 10 de setembro, de uma atividade em terra, na Mata Atlântica.

A “Be Water Rescue Team”, que realiza serviços de segurança nas praias de Matinhos e promove eventos de stand up, está apoiando a Caminhada Ecológica será pela Trilha das Farinheiras, organizada por estudantes de Educação Física da UFPR Litoral.

O circuito começa na Prainha, em Guaratuba, onde fica a Trilha das Farinheiras, usada pelas comunidades tradicionais do entorno do Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange. Segue pela Pr-412 e termina em Caiobá, Matinhos.

O percurso é levemente íngreme e apresenta poucos pontos de erosão, por isso o nível de dificuldade é moderado. O evento está em conformidade com as medidas de segurança e procedimentos legais para a realização deste esvento. A Caminhada Ecológica – Trilha das Farinheiras está autorizada pelo órgão gestor do Parque Nacional, o ICMBio.

As inscrições custam R$ 15,00 e R$ 50,00 (com almoço incluído).

Caminhada Ecológica – Trilha das Farinheiras

Sábado, 10 de setembro

Das 10h às 12h30

Prainha (Guaratuba) – Caiobá (Matinhos)

R$ 15 e R$ 50 (almoço incluído

Contato: Wellinton: 41- 9255-5404 (WhatsApp

Mais informações:

https://www.facebook.com/events/273911506329046/

https://goo.gl/forms/Cix5SuQuYSj513dp2