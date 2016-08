Nelson Justus anuncia recursos para três colégios de Guaratuba

Três colégios Guaratuba foram incluídos no projeto Escola 1000, do governo estadual: Joaquim Mafra, Aníbal Khury e Gratulino de Freitas.

Cada um receberá R$ 100 mil para melhorias na infraestrutura. A informação foi divulgada na sessão desta segunda-feira (22) da Câmara de Vereadores, que recebeu um ofício do deputado Nelson Justus.

Na mesma sessão foram aprovadas proposições e indicações dos vereadores com pedidos de obras e serviços em ruas (Cátia do Doro), iluminação pública de led na área rural (Almir Troyner), gratificação de 10% do salário para professores da área rural (Fabio Espiga Chaves), para construção de uma área coberta na UBS do Piçarras (Juarez Galego) e destinação de um espaço para audição de som automotivo (Espiga).

Ultrapassagem na Av. Paraná – O vereador Almir Troyner foi o único a usar a Tribuna para pronunciamento. O vereador informou que o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) iniciou estudos para permitir ultrapassagem em um longo trecho de reta na PR-412, na Avenida Paraná.

O órgãos estadual atende pedido seu e do presidente da Câmara, Mordecai de Oliveira. O vereador Oliveira ressaltou que o pedido visa melhorar o fluxo de veículos na avenida, sem que haja aumento da velocidade máxima de 60 Km/h.