Marinha alerta para ondas de 6 metros e ressaca no Paraná

O Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) alerta para formação de ondas de 4 a 6 metros na área costeira do Paraná entre hoje (segunda, 22) e terça-feira (23).

Na área oceânica, a previsão é de ondas de 3 a 5 metros.

O Aviso de Mau Tempo emitido pelo CHM prevê, também, ressaca atingindo a área entre Florianópolis e Santos, passando pelo Paraná, com ondas entre 2,5 a 3,5 metros.

A orientação da Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) permanece o mesmo a todos os navegadores: condutores de embarcações menores, como as de pesca, devem evitar a navegação nestas áreas, em virtude das ondas e do vento.

A Capitania lembra sobre a importância de todos cumprirem as normas de segurança e possuírem todos os itens de salvatagem, como coletes salva-vidas, boias e sinalizadores, além de manterem equipamentos de comunicação em ordem e informarem sobre seus destinos e o percurso que farão antes de saírem com suas embarcações.